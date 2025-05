Ali je za razkol v družini kriva žena prvorojenca Brooklyna?

OGLAS

Družino Davida in Victorie Beckham je močno zamajal spor dveh bratov. Sporekla naj bi se sorojenca Brooklyn in Romeo, spor pa naj bi se vrtel okoli dekleta slednjega, Kim Turnbull. Ta naj bi bila pred leti že v zvezi z najstarejšim sinom zakoncev, zato naj bi ga njuna zveza močno zmotila. Z ženo Nicolo Peltz menita, da Kim nima dobronamernih namenov, zaradi nestrinjanja pa sta bila v zadnjem času večkrat odsotna z družinskih slovesnosti.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz. FOTO: Profimedia icon-expand

Poznavalci družine so za britanski Mirror zatrdili, da naj bi s snaho velik problem imela predvsem Victoria Beckham. S težavami naj bi se soočali že v času poroke, a so številni mislili, da sta nesoglasja rešili. "Mnenje je, da je Nicola narcis. Nicola je Brooklyna bombardirala z ljubeznijo od dneva, ko sta se spoznala, in ga je poskušala prepričati, da je ona vse, kar potrebuje, nato pa ga je odrezala od njegove družine," so viri blizu družine povedali za Daily Mail.

"Nicola je izkoristila Brooklyna za vse, kar je lahko dobila, da bi se povzdignila in to ji je resnično uspelo – zdaj je Beckham," so dejali in dodali: "Victoria naravnost obožuje svojega sina – vedno ga bo. Toda z Nicolo je to popolnoma drugačna zgodba. Prezira jo, po poročnem prepiru se je po svojih najboljših močeh trudila pobotati, toda tokrat se vse skupaj zdi malo verjetno. Victoria ima dovolj." Po njihovem pričanju naj bi Beckhamova družina menila, da je Nicola prava nočna mora.

David Beckham je svoj 50. rojstni dan praznoval v krogu družine. Zabave se ni udeležil njegov prvorojenec. FOTO: Victoria Beckham icon-expand

Prijatelji Nicole Peltz stopili na njeno stran

"Na tej točki smo zato, ker je Nicola, kot nekdo od zunaj, ki je prišel v Beckhamovo družino, pomagala Brooklynu prepoznati čustveno zlorabo in toksično vedenje znotraj njegove družine – da to ni zdravo, ni normalno in ni v redu," je dejal eden izmed Nicolinih prijateljev.