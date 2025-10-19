Ali J.Lo res ni najela plesalcev, ker so bili po horoskopu device?

V javnosti že od leta 2022 krožijo govorice o tem, da naj pevka in igralka Jennifer Lopez ne bi najela nekaterih plesalcev, ker so bili po horoskopu device. To je pred tremi leti med drugim zatrdila nekdanja članica priljubljene serije Glee Heather Morris .

Jennifer Lopez naj bi plesalcem rekla, naj ji ne hodijo blizu, če so po horoskopu device.

J.Lo je v pogovorni oddaji z Andyjem Cohenom zdaj priznala, da se je šalila, a da plesalci najverjetneje niso razumeli njene šale. "Razmišljala sem o tem. Rada se šalim! Morda sem imela v tistem času težavo z nekom, ki je po horoskopu devica, zato sem rekla: 'Če je tu kdo devica, naj gre ven!' Pa nisem mislila resno," je pojasnila.

Morris je v enem od podkastov trdila, da naj bi J.Lo po celodnevnih avdicijah, ki za plesalce in plesalke niso plačane, dejala, naj dvignejo roko tisti, ki so po horoskopu device. Zatem naj bi se jim zahvalila in jih odslovila. Kljub temu je na voditeljevo vprašanje, ali je to res, odgovorila, da gre zgolj za govorice.