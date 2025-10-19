Svetli način
Ali J.Lo res ni najela plesalcev, ker so bili po horoskopu device?

Los Angeles, 19. 10. 2025 10.37 | Posodobljeno pred 16 minutami

J.Lo naj bi pred leti z avdicije odslovila plesalce zaradi njihovega horoskopskega znaka. Po letih govoric je zvezdnica zdaj predstavila svojo resnico. Kot je dejala, se je šalila, nekateri pa so njene besede vzeli preveč resno.

V javnosti že od leta 2022 krožijo govorice o tem, da naj pevka in igralka Jennifer Lopez ne bi najela nekaterih plesalcev, ker so bili po horoskopu device. To je pred tremi leti med drugim zatrdila nekdanja članica priljubljene serije Glee Heather Morris.

J.Lo je v pogovorni oddaji z Andyjem Cohenom zdaj priznala, da se je šalila, a da plesalci najverjetneje niso razumeli njene šale. "Razmišljala sem o tem. Rada se šalim! Morda sem imela v tistem času težavo z nekom, ki je po horoskopu devica, zato sem rekla: 'Če je tu kdo devica, naj gre ven!' Pa nisem mislila resno," je pojasnila.

Morris je v enem od podkastov trdila, da naj bi J.Lo po celodnevnih avdicijah, ki za plesalce in plesalke niso plačane, dejala, naj dvignejo roko tisti, ki so po horoskopu device. Zatem naj bi se jim zahvalila in jih odslovila. Kljub temu je na voditeljevo vprašanje, ali je to res, odgovorila, da gre zgolj za govorice.

19. 10. 2025 10.46
Še ena ki je direktno povezana z P Diddyjem, pa še kar ni v zaporu.
