Ali Justina Bieberja resnično pestijo milijonski dolgovi?

Nekdanji bližnji prijatelji Justina Bieberja so po poročanju revije People izjemno zaskrbljeni zanj in za njegove življenjske odločitve. "Trenutno se sooča z veliko različnimi demoni," je dejal vir in dodal: "V zadnjem času sprejema nekaj res slabih odločitev, kar dodatno vpliva na prijateljstva, denar in posel. Ljudje so zaskrbljeni zanj."

Med stresorji, s katerimi se spopada Bieber, sta menda bližajoče se sojenje Seanu "Diddyju" Combsu, s katerim je bil povezan že v najstniških letih, in njegov napet odnos z nekdanjim menedžerjem Scooterjem Braunom, ki je leta 2024 napovedal svojo upokojitev.

Bieber je tudi javno prekinil sodelovanje s svojo modno znamko Drew House. "Jaz, Justin Bieber, nisem več vpleten v to znamko. Drew House ne predstavlja mene, moje družine ali življenja," je zapisal v od takrat izbrisani objavi na družbenem omrežju in dodal: "Če me podpirate, mene, Justina Bieberja, ne zapravljajte denarja za Drew House." Dvakratni dobitnik grammyja je zdaj v procesu lansiranja nove linije oblačil, imenovane SKYLRK.

Viri naj bi za The Hollywood Reporter prav tako trdili, da ima zvezdnik zaradi odpovedi turneje leta 2022 milijonske dolgove. Predstavnik Bieberja je zanikal govorice in za People dejal: "To je samo neumnost, vaba za klike, ki temelji na neimenovanih in očitno slabo obveščenih 'virih', ki so razočarani, ker ne sodelujejo več z Justinom. Medtem ko si Justin kuje svojo pot naprej, se bodo te nepotrebne zgodbe in netočne predpostavke nadaljevale. Vendar ga ne bodo odvrnile od tega, da bi ostal zavezan sledenju pravi poti."