Ali Katy Perry resnično obžaluje polet v vesolje?

Vir blizu zvezdnice je po poročanju Yahoo!News razkril, da naj bi Katy Perry obžalovala nekatera svoja dejanja, vključno z najavo seznama pesmi za prihajajočo turnejo med lebdenjem v mikrogravitaciji. Na zloglasnem 11-minutnem poletu v vesolje so se ji pridružile zaročenka Jeffa Bezosa Lauren Sánchez, televizijska voditeljica Gayle King, nekdanja Nasina raketna znanstvenica Aisha Bowe, aktivistka za državljanske pravice Amanda Nguyen in filmska producentka Kerianne Flynn.

Veliko pozornosti je vzbudil tudi trenutek, ko je pevka stopila iz kapsule Blue Origin, dvignila marjetico visoko v nebo, nato pa dramatično padla na kolena in poljubila Zemljo. "Ne gre za petje mojih pesmi. Gre za kolektivno energijo. Gre za nas. Gre za ustvarjanje prostora za bodoče ženske ter zavzemanje prostora in pripadnosti," je takrat dejala pevka za Daily Mail in dodala: "In gre za ta čudoviti svet, ki ga vidimo tam zunaj in ga cenimo. Vse to je za dobrobit Zemlje."