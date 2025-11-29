Ali Kim Kardashian obžaluje posnemanje Marilyn Monroe?

Leta 2022 je Kim Kardashian na modni dogodek Met Gala prispela v bleščeči prosojni toaleti, v kateri je leta 1962 legendarna filmska zvezdnica Marilyn Monroe takratnemu ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju zapela Vse najboljše . Poteza Kardashianove je s strani javnosti prejela mešane odzive, 45-letnica pa je tri leta kasneje priznala, da odločitev delno obžaluje.

Obžalovanje pa ni povezano z dejstvom, da je nadela obleko, ki nosi zgodovinsko vrednost. Kim obžaluje dejstvo, da za priložnost ni obdržala svoje temne pričeske. Namen je namreč bil izkazati poklon pokojni hollywoodski ikoni – ne pa z njo tekmovati.

"Vsi so mi govorili, naj si ne delam njene pričeske, ker bom videti kot voščena lutka. Mislila sem, da moram imeti platinasto pričesko. Morala bi imeti temne lase v slogu Jackie O.," je v družinskem resničnostnem šovu The Kardashians priznala Kim. Pojasnila je, da jo je odločitev tako mučila, da je po samem dogodku svoje fotografije preurejala "na petsto načinov" in s pomočjo tehnologije preizkušala številne različne pričeske, da bi videla, katera bi najbolje izpadla.