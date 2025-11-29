Svetli način
Tuja scena

Ali Kim Kardashian obžaluje posnemanje Marilyn Monroe?

New York, 29. 11. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Kim Kardashian je nedavno razkrila, kateri del posnemanja Marilyn Monroe na dogodku Met Gala obžaluje. V družinskem resničnostnem šovu The Kardashians je priznala, da so jo vsi opozarjali, da bo s platinasto pričesko in obleko, ki jo je nekoč nosila legendarna filmska zvezdnica, videti kot voščena lutka, a nasvetov ni poslušala. Kaj bi torej spremenila, če bi imela priložnost dogodek ponoviti?

Leta 2022 je Kim Kardashian na modni dogodek Met Gala prispela v bleščeči prosojni toaleti, v kateri je leta 1962 legendarna filmska zvezdnica Marilyn Monroe takratnemu ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju zapela Vse najboljše. Poteza Kardashianove je s strani javnosti prejela mešane odzive, 45-letnica pa je tri leta kasneje priznala, da odločitev delno obžaluje.

Kim Kardashian na dogodku Met Gala leta 2022.
Kim Kardashian na dogodku Met Gala leta 2022. FOTO: Profimedia

Obžalovanje pa ni povezano z dejstvom, da je nadela obleko, ki nosi zgodovinsko vrednost. Kim obžaluje dejstvo, da za priložnost ni obdržala svoje temne pričeske. Namen je namreč bil izkazati poklon pokojni hollywoodski ikoni – ne pa z njo tekmovati.

"Vsi so mi govorili, naj si ne delam njene pričeske, ker bom videti kot voščena lutka. Mislila sem, da moram imeti platinasto pričesko. Morala bi imeti temne lase v slogu Jackie O.," je v družinskem resničnostnem šovu The Kardashians priznala Kim. Pojasnila je, da jo je odločitev tako mučila, da je po samem dogodku svoje fotografije preurejala "na petsto načinov" in s pomočjo tehnologije preizkušala številne različne pričeske, da bi videla, katera bi najbolje izpadla.

kim kardashian Marilyn Monroe met gala
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
29. 11. 2025 16.27
A ja! Tej Kim se svašta mota po glavi! Najprej opravi izpite za dokončanje pravnega cilja gdč.Kim l??!
ODGOVORI
0 0
YouRangMyLord
29. 11. 2025 16.12
+2
Ma, dosti je počasi tega klana Kardašijank in njihove "mammacashzille" Kris jenner, ki ima tudi svojega ujetnika ubogega rihtača Corey-a na Ozempick-u....... zaton.. so že out of the league...Ne vedo več, česa se še domislit za štepanje keša. Dosti so dobile. Naj dajo priložnost drugim. Mutti Kris Jenner
ODGOVORI
2 0
Definbahija
29. 11. 2025 16.24
Čak. Zdej bo klan Đurić počasi na vrsti
ODGOVORI
0 0
