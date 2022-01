Ali lahko zgodba Deček v črtasti pižami spodbuja zmote o holokavstu?

Zgodba se vrti okrog prijateljstva med sinom poveljnika koncentracijskega taborišča Auschwitz in judovskim dečkom, ki je tam zaprt, 35 odstotkov učiteljev v Angliji pa jo uporablja pri poučevanju o nacističnem genocidu, sicer več učiteljev angleščine in igranja kot učiteljev zgodovine. Kot ugotavlja študija Centra za izobraževanje o holokavstu z University College London, ki bo v kratkem objavljena, zgodba pri mladih pogosto vzbuja zgrešene simpatije z nacisti. Večina srednješolcev, ki so sodelovali v raziskavi, je zgodbo sicer razumela kot umetniško besedilo in prepoznala najbolj očitne zgodovinske netočnosti, a so jo kljub temu označili za "realistično" in/ali "resnično".