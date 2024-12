Ali bosanska glasbenica Lepa Brena posnema ameriško zvezdnico Taylor Swift? To se sprašujejo uporabniki na TiokToku, ki so opazili, da se je 64-letnica na nedavnem koncertu poslužila scenografskih pripomočkov, ki jih je na turneji The Eras Tour zadnji dve leti uporabljala Taylor Swift. "Ženska živi svoje 'swiftie' sanje," se je pošalil eden od uporabnikov, drugi pa dodal, da je to Brenina različica turneje The Eras Tour.

OGLAS

Lepa Brena je v Zagrebu pred dnevi priredila tri velike koncerte, s katerimi je navdušila obiskovalce. Posnetki nastopov so hitro obšli splet, uporabniki na TikToku pa so takoj nekaj opazili in se pri tem vprašali: "Ali Lepa Brena posnema Taylor Swift?" Uporabnike je namreč zmotilo dejstvo, da se je 64-letnica na nedavnem koncertu poslužila scenografskih pripomočkov, ki jih je na turneji The Eras Tour zadnji dve leti uporabljala Taylor Swift. Tako je bil videti začetek koncerta na turneji The Eras Tour:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In tako je videti eno od dejanj koncerta Lepe Brene:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Ženska živi svoje 'swiftie' sanje," se je pošalil eden od uporabnikov, drugi pa dodal, da je to Brenina različica turneje The Eras Tour. Po komentarjih sodeč, Breni posnemanja ni nihče pretirano zameril, večina se je namreč le nasmejala potezi bosanske zvezdnice. "Balkanska različica Taylor Swift," in "Prepričana sem, da Brena nima pojma, to ji je nekdo iz ekipe organiziral", je bilo še moč prebrati v komentarjih pod posnetkom Breninega koncerta.