Ali Miley Cyrus v novi pesmi govori o Liamu?

Igralec Liam Hemsworth je svojo (za zdaj še) ženo Miley Cyrus na Instagramu večkrat poimenoval 'moj prikupni mali angel'. Miley pa je pred kratkim skupaj z Ariano Grande in Lano Del Rey izdala novo pesem Don't call me angel, za katero zdaj oboževalci trdijo, da naslavlja Liama.

Glasbenice Miley Cyrus, Ariana Grande in Lana Del Rey so združile moči in izdale skupno pesem Don't call me angel (Ne kliči me angel, op. a.), ki si jo je v le nekaj urah na YouTubu predvajalo več milijonov ljudi. Nekateri oboževalci pa zaradi provokativnega besedila zdaj mnenijo, da je Miley v pesmi nekaj besed namenila odtujenemu možu Liamu Hemsworthu.

V kljubovalni novi pesmi se pojavijo verzi: "Ne kliči me angel, ko sem zmedena. Ne kliči ime angel, ko se slačim. Veš, da mi to ni všeč." Le nekaj ur po izidu pesmi so se tako na Twitterju pojavile razne teorije, da je bil nedavni razhod Miley in Liama navdih za besedilo pesmi. Eden od oboževalcev je spomnil, da je Liam Cyrusovo na Instagramu večkrat poimenoval 'moj prikupni mali angel'. V spodnji objavi na Instagramu je Liam poleg zapisal: "Božični angel."

"Moj mali angel in jaz,"je zapisal ob še eni Instagram objavi.

"Vesel rojstni dan mojemu najljubšemu malemu angelu," je Liam svoji ženi voščil za rojstni dan.

