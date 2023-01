Ali nogometni zvezdnik Ronaldo in njegova izbranka, ki kljub izvenzakonski zvezi živita v skupnem domovanju, v Savdski Arabiji res kršita zakon? Ali so savdske oblasti zaradi Ronaldovega zvezdniškega statusa zamižale na eno oko? Taka in podobna vprašanja se zadnje dni pojavljajo v javnosti, a eno je teorija, drugo praksa.

Nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je po prekinjenem sodelovanju z Manchester Unitedom podpisal bogato pogodbo z devetkratnim prvakom Savdske Arabije Al-Nassrjem, se je znašel v središču govoric. Po tem, ko se je z izbranko Georgino in otroki nastanil v novem skupnem domovanju v Riadu, so se v javnosti pojavila vprašanja, ali je s tem prekršil zakon. Po zakonu države paru, ki ni poročen, namreč ni dovoljeno prebivanje v istem domovanju. icon-expand Ali so savdske oblasti za Ronalda in njegovo Georgino zamižale na eno oko? FOTO: Profimedia Čeprav v teoriji strogi zakon še vedno velja, ga oblasti že nekaj časa obravnavajo bolj lahkotno kot nekoč. Nanj se po novem sklicujejo takrat, ko je govora o nasilju v družini ali drugačnih problemih. Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da se uveljavljanje zakona razlikuje od tega, ali gre za domač ali tuj par. Zaradi cvetoče ekonomije se tja namreč seli vedno več premožnih posameznikov, ki se navadno naselijo v predele, kjer je dovoljeno več. Podobno velja tudi za zvezdnika iz Portugalske in njegovo špansko izbranko.