Ali srbski igralki zaradi fizičnega napada na 82-letnico grozi zapor?

Tožilstvo je sodišču predlagalo, da obtoženki izreče kazen osem mesecev zapora in hkrati določi, da se tako določena kazen ne izvrši, če obdolženka v dveh letih ne stori novega kaznivega dejanja.

Kaj se je sploh zgodilo?

Lani oktobra sta se Mirjana in soseda, ki si je kasneje poškodovala stegnenico, sprli. Zakaj in kako? Kot je pojasnila igralka, naj bi soseda pozvonila na njena vrata in Mirjano spraševala, kako skrbi za svojo mamo, ter ji predlagala, da je verjetno najbolje, da jo da v dom za ostarele.

"Gospa ni moja soseda, je mamina soseda, in ko je prišla na vrata, je zahtevala, naj mojo mamo pošljemo v dom za ostarele. Rekla mi je, da to moram storiti. Z njo je bil tudi njen sin, ki jo je ves čas miril in jo spodbujal, da gresta raje domov. Za mojo mamo skrbita dve ženski – ena hodi dopoldne, ena popoldne. Soseda je začela govoriti, da je moja mama nora, da bo požgala blok, da ni več varno, da je sama doma. Mama je namreč pred nekaj dnevi pozabila ugasniti štedilnik in se je zavohalo malo dima. A mama od tistega dne ni več prižgala štedilnika, saj se je tudi sama zelo ustrašila. Tisti ženski sem to seveda povedala, pojasnila. Prepričevala me je, da je moja mama nora, da ne vem, kakšna je moja mama, in me začela vleči za majico. Hotela sem odstraniti roko, ki je bila na meni, in tako se je gospa spotaknila in padla. Gre za splet okoliščin. Tega nisem naredila namerno, to je bila zame izjemno neprijetna situacija," je že oktobra zadevo komentirala igralka, ki jo lahko na VOYO spremljamo v serijah, kot so Družina, Morilci mojega očeta.