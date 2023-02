Ali zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka razpada?

V videoposnetku je moč videti zakonca, ki se zapleteta v besedni dvoboj, medtem ko le slab meter stran od njiju voditelj Trevor Noah zabava gledalce. V trenutku, ko je Jennifer Lopez opazila, da sta s partnerjem na kameri, se je obrnila stran od njega in se nasmehnila za objektive, medtem ko je Ben za kamere pokazal nekoliko bolj kisel nasmešek. Njuna interakcija ni ostala neopažena, nasprotno, na spletu so se hitro razširile teorije in šale na račun njunega zakona.

Eden izmed uporabnikov je videoposnetku spora in Benovega kislega nasmeha s pomočjo montaže dodal pesem The Sound of Silence, ob tem pa pripisal, da se je par sprl, ker je Ben želel oditi domov, medtem ko je Jennifer želela videti nastop stanovske kolegice Beyonce. Da je Ben več kot očitno 'trpel' med večurno podelitvijo prestižnih glasbenih nagrad, so se strinjali tudi ostali, ki so s pomočjo Benovega kislega nasmeška ustvarili številne viralne šale.

"Ben Affleck predstavlja vse soproge, ki se morajo s svojo ženo udeležiti službene zabave," se je pošalil eden izmed uporabnikov.