Alice Cooper in žena razmišljata, da bosta skupaj umrla

Alice Cooper je od leta 1976 poročen s plesalko Sheryl Goddard, ki jo je spoznal, ko je bil v zvezi z igralko Raquel Welch. Sheryl je bila med nastopajočimi pri projektu Welcome To My Nightmare, ko je med njima preskočila iskrica. Ker je bilo v sedemdesetih letih zvezdnikovo življenje polno prepovedanih drog, divjih zabav in alkohola, ga je za kratek čas zapustila in takrat je pevec sklenil, da se ne bo več dotaknil alkohola. Leta 1976 sta se poročila in rodili so se jima trije otroci, dve hčerki in sina. Cooper, ki je večkrat poudaril, da je še vedno zelo zaljubljen v ženo, je suvereno zatrdil tudi, da je v vsem tem času, odkar sta skupaj ni nikoli prevaral.

Tako sta skupaj že 43 let in ob neki priložnosti je zvezdnik dejal tudi, da je skrivnost dolgotrajne zveze v tem, da se ne sme odpovedati zmenkom s partnerjem, tako ostane iskrica sveža. Pohvalili pa se je tudi, da se z ženo nikoli ne prepirata.

Zdaj pa je novinarjem zaupal tudi njun načrt, ko bo prišlo do tragičnega trenutka – ko bo umrl eden od njiju.

Dejal je, da brez svoje žene ne more živeti, enako velja za soprogo, zato sta naredila dogovor: "Sklenila sva dogovor, kajti ne moreva živeti eden brez drugega. Brez ne bi mogel živeti. Vedno govoriva, da do žalovanja ne bo prišlo, karkoli se bo že zgodilo, bova odšla skupaj."