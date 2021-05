Alice Cooper stopil v bran Johnnyju Deppu

Alice Cooper se je javno zavzel za prijatelja in bendovskega kolega, igralca Johnnyja Deppa . Rokerska legenda, ki z Deppom skupaj prepeva v skupini Hollywood Vampires , je za ameriški medij dejal, da ne verjame zgodbam in obtožbam o nasilju, saj je zanj "Johnny eden najprijaznejših ljudi, kar jih pozna".

"Je popolnoma neškodljiva oseba in kot takega ga poznamo vsi, ki smo okoli njega," je dejal glasbenik, ki si je z igralcem v zadnjem času "izmenjal nekaj elektronskih sporočil". "Dejstvo, ki ljudi o Johnnyju najbolj preseneti, je to, da se bo z vsako osebo, tudi če je ne pozna, pogovarjal več ur," je glasbenik povedal za Deppa, ki je zaradi obtožb izgubil filmsko vlogo v novem filmu Magične živali, poleg tega pa je izgubil tudi tožbo proti britanskemu tabloidu The Sun, potem ko ga je ta v enem izmed člankov označil za "ženinega pretepača". Igralec se je sedaj odločil, da bo na sodišče vložil pritožbo ter na Instagram zapisal: "Čudna sodba sodišča v Združenem kraljestvu ne bo spremenila mojega boja za resnico in potrjujem, da se nameravam pritožiti. To obdobje ne bo definiralo mojega življenja in kariere."