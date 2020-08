Alicia Keys in Swizz Beatz: nikoli nisva povzdignila glasu

Alicia Keys in Swizz Beatz, ki sta si večno zvestobo obljubila na Korziki leta 2010, praznujeta 10. obletnico poroke. Slavna zakonca sta ta mejnik ljubezni obeležila tudi na Instagramu, kjer nista zadrževala svojih čustev.

icon-expand Swizz Beatz in Alicia Keys praznujeta 10. obletnico poroke. FOTO: Profimedia

Alicia Keys in Swizz Beatzsta v petek praznovala 10. obletnico poroke, praznik ljubezni pa sta na družbenem omrežju obeležila s čustvenimi objavami. "Moja ljubezen, življenje s teboj je uresničenje mojih sanj!!! Vedno me nasmejiš. S tabo se smejim, razmišljam, rastem, sanjam in občudujem najino ljubezen! 10 let!!! Tako hitro je minilo, ker je tako zabavno, ter pristno, resnično in odkrito! Obožujem te!!! Še na mnogo veličastnih spominov, ki jih bova ustvarila skupaj!!! Globoko cenim in ljubim vsak najin trenutek skupaj," je 39-letna pevka zapisala na Instagramu. Njen mož pa je njeno objavo komentiral z besedami: "Počutim se kot, da je minilo 10 tednov (smeh). Neverjetno! Nadaljujva, kraljica, ljubim te."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tudi 41-letni raper Beatz je na svojem profilu na Instagramu objavil ljubeč zapis, zraven pa dodal še nekaj njunih romantičnih fotografij, ki so zaznamovale njuno dolgoletno zvezo, ter dodal oznako ''10 let'' v čast njunega mejnika: "Eno celo desetletje ljubezni in življenja. V 10 letih nisva nikoli povzdignila glasu drug nad drugim. Hvala za vse, moja ljubezen. Resnično si zame vse, moja ljubezen. Želim nama še 100 let in več. Če bo le bog dal. Vse najboljše za 10. obletnico, kraljica Dean."

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaljubljenca sta se prvič srečala, ko je bila Alicia stara 14, Swizz pa 16 let. Predstavil ju je njun skupni srednješolski prijatelj, ampak Alicia se takrat ni zanimala zanj in tako je ostalo še nekaj let. Kasneje sta se srečevala na različnih dogodkih zabavne industrije in podelitvah glasbenih nagrad ter ena stvar je vodila k drugi. Zvezdnica je nekoč dejala, da bolj kot ga je imela možnost spoznati in bolj kot sta se pogovarjala, bolj ji je bil všeč. Prijateljstvo je kmalu preraslo v ljubezen. Swizz je Alicio zaprosil za roko na Havajih, poročne zaobljube pa sta si izmenjala na Korziki leta 2010, istega leta pa sta se razveselila sina Egypta.