Alicia Keys o staranju: Z leti smo vedno lepši

Oči ji je odprlo spoznanje, da se v svoji koži ne počuti udobno, kadar ni obdana z oklepom ličil, lepih oblek, brezhibno urejene pričeske in drugih materialnih reči. "V nekem trenutku sem se vprašala, kaj se skriva za to potrebo," priznava 42-letnica, ki je leta 2016 sklenila, da ne bo več uporabljala ličil. "Mislim, da je šlo zgolj za zavedanje, koliko moči pripisujemo družbenim standardom lepote, in na to prej nisem pomislila. Preprosto nisem razmišljala o tem," je dejala. "Jaz sem tista, ki določa, kaj je zame lepota, nihče drug in obratno. Zato je danes moj odnos z ličili in lepoto takšen, kot je," je še dodala zvezdnica.