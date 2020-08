Alicia Keys o svoji kozmetični liniji: To ni samo še ena od zvezdniških znamk

Pevka in ustvarjalka besedil številnih glasbenih hitov se je odločila, da se poda v kozmetično industrijo z izdelki, ki bodo ženskam pomagali doseči to, kar je uspelo njej. Sama se je namreč po dolgih letih končno sprejela in v sebi našla moč. Čeprav od leta 2016 ličil sploh več ne nosi, pa verjame, da bo njena kozmetika nagovorila mnogo žensk, saj je njena znamka od tega, kar je na tržišču, popolnoma drugačna.

Alicia Keys, ki se zadnja leta v javnosti pojavlja brez ličil, se je podala v kozmetične vode. Pevka je združila moči z že uveljavljeno znamko e.l.f. Beauty in pripravila linijo, ki ni samo skupek kozmetičnih produktov, temveč ime, ki bo predstavljalo način življenja. Kozmetika je veganska, ni testirana na živalih in bo na police prišla v naslednjem letu. "Paleta izdelkov, ki ljubijo kožo, je nastala v sodelovanju z dermatologi, odlikuje pa jih filozofija, ki je vključujoča, ima pa tudi avtentičen glas, ki želi lepoti dodati nov pomen, in sicer s spoštovanjem rituala v našem vsakdanjem življenju in je tukaj z namenom," so zapisali v sporočilu za javnost.

icon-expand Alicia Keys ličil ne nosi od leta 2016. Tudi na rdeči preprogi in nastopih je rada čim bolj naravna. FOTO: Profimedia

Vodilni v podjetju, s katerim bo Alicia sodelovala, so poudarili, da ta kozmetika ni zgolj samo še ena od lepotnih linij, ki jih oglašujejo druge znane osebnosti."Alicia je namreč več kot ikona, je inspiracija,"so dodali. Zvezdnica je namreč že večkrat spregovorila o svojih težavah s kožo, o nerealističnih pričakovanjih družbe glede ženskih teles ter o njenem popotovanju do miru, sreče, moči in globljega poznavanja same sebe. S kozmetično linijo bi želela tudi drugim ženskam pomagati, da najdejo ta notranji mir ter moč, ki se skriva v njih.

Keysova se je ob tej priložnosti spomnila tudi svojih težkih začetkov v glasbeni industriji: "Spominjam se, kako je bilo, ko sem se prvič znašla pred očmi javnosti. Vsak je imel kaj za pripomniti. Komentarji, ki sem jih dobivala, so bili, da se obnašam kot fant, da sem verjetno istospolno usmerjena, morala bi biti bolj ženstvena. Resnica pa je pač ta, da prihajam iz New Yorka, kjer so se vsi obnašali na tak način. Tako je vedno obstajal dvom, če sem sploh dovolj dobra za kariero pevke."

icon-expand Prvo fotografiranje brez ličil ji je dalo moč, upa, da bo na uporabnice tako vplivala tudi njena kozmetična linija. FOTO: Profimedia