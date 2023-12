Alicia Keys presenetila z nastopom na železniški postaji

Z grammyjem nagrajena pevka Alicia Keys je na klavirju Eltona Johna, ki krasi londonsko podzemno postajo St. Pancras International, zaigrala in zapela nekaj svojih uspešnic, ko sta If I Ain't Got You ter No One. Med drugim je zapela tudi skladbo New York, v kateri je v refrenu namesto "sedaj si v New Yorku" pela "sedaj si v Londonu". Skupaj z njo so zapeli tudi mimoidoči, ki so se zbrali okoli zvezdnice.

Na družbenem omrežju so številni mimoidoči izrazili navdušenje nad tem, da so na postaji doživeli Aliciin koncert. "Predstavljajte si, da ste v dvigalu v St. Pancrasu in vidite Alicio Keys, ki igra klavir." "Alicia Keys je pravkar zatresla postajo St. Pancras in zaigrala nekaj svojih največjih uspešnic."

Glasbenica je imela isti dan v Londonu božični koncert v O2 areni skupaj z britansko skupino Take That in Rito Oro.