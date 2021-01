Alicia Keys slavila 40 let: zabava z mariachiji in ognjemetom

Alicia Keys, 15-kratna dobitnica grammyja, je okrogli jubilej proslavila tako, kot se za zvezdnico njenega kova spodobi. Kljub pandemiji so ji mož in člani družine pripravili nepozabno zabavo v tropskih krajih, zvezdnica pa je sporočila, da so bili pred tem vsi testirani na novi koronavirus.

Alicia Keysje nekaj utrinkov z rojstnodnevnega praznovanja delila na družbenih omrežjih. Povabljenci so uživali v večerji ob plaži, za glasbeno vzdušje so poskrbeli mariachiji, za piko na i čudovitemu in nepozabnemu večeru pa je nebo nad morjem razsvetlil ognjemet. 42-letni pevkin mož Swizz Beatz je bil eden prvih, ki je svoji dragi na družbenih omrežjih zaželel vse najlepše ob tem pomembnem življenjskem mejniku.

"Vse najboljše moji kraljici, Alici Keys. Hvaležen sem tvoji mami in očetu, ki sta te prinesla na to zemljo, da ustvarjaš čarobnost. Všeč mi je način, kako me ljubiš in kako imaš rada najinih pet otrok. Tvoja glasba je z ljubeznijo rešila toliko ljudi. Tvoj trud za dobrodelnost je rešil milijone ljudi. Nikoli ne govoriš o svojih dosežkih, ampak jaz bom … " je na Instagramu zapisal, ob tem pa objavil video s praznovanja, na katerem slavljenka v čudoviti lahkotni obleki pleše na pesem La Bamba.

"Prisežem, da imam najboljšega moža v galaksiji!" je zapisala 40-letna zvezdnica. "Najlepša hvala najinim otrokom za nocojšnji ognjemet! Zelo vas imam rada! Moji čudoviti prijatelji in družina, ki nocoj praznujejo z mano, zame ste res nekaj posebnega!"je svoja čustva strnila Alicia, ki je leta 2003 soustanovila neprofitno organizacijo Keep a Child Alive. Spomnimo, da imata Alicia in Swizz Beatz skupaj dva sinova EgyptainGenesis, Swizz pa ima iz preteklih treh zvez še tri otroke najstarejšega Princea, Kasseema mlajšega in hčerko Nicole.

