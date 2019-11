Alicia Keys spet v vlogi voditeljice podelitve grammyjev

"Sprva sem mislila, da je bilo to letos enkratna stvar, a ko se je spet pojavila priložnost, ni bilo dvoma, da bom znova vodila grammyje," je povedala 38-letna pevka v izjavi, ki jo je posredovala Ameriška diskografska akademija.

"Bila je močna izkušnja v zadnjem letu. Čutila sem ne le ljubezen v prostoru, ampak vsega sveta, in to je bila zame potrditev, kakšno moč zdravljenja in združevanja ima glasba," je še dodala dobitnica 15 grammyjev, znana po pesmih, kot sta Fallin' in Empire State of Mind.

38-letna pevka je pred dnevi nastopila na podelitvi latino grammyjev, na kateri je skupaj s Pedrom Capo zapela njegovo uspešnico Calma, ki je postala tudi pesem leta. Videospot za omenjeno pesem ima na YouTubu že 1,7 milijarde ogledov.

Ameriška diskografska akademija, ki pripravlja prireditev, bo pozlačene gramofone, 62. po vrsti, podelila 26. januarja 2020 v Los Angelesu.