Alicia Silverstone ponosna na sina, kljub norčevanju ostaja dolgolasec

Ob tem je ponosno dodala: ''To je moj fant! On ve, kdo je. Rad ima svoje lase in to, da bo imel dolge, je njegova odločitev.''Razložila je, da ga imata s fantovim očetom brezpogojno rada prav takšnega, kakršen je. Ne vsiljujeta mu nobenih pričakovanj in stereotipov, Silverstonova pa meni, da ga ravno to dela posebnega. ''Mama in oče mu ne bosta skušala preprečiti, da on ostane on. Je čudovit in rada imava njegove lase. Nikoli mu ne bi vsiljevala nobenih družbenih pričakovanj o tem, kako bi morali biti videti lasje na deklicah in kako na dečkih,''je kasneje povedala o njenem principu vzgoje. Poudarila je, da moramo sprejeti otroke takšne, kakršni si želijo biti in to brez obsojanja.