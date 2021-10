Alicia Silverstone o medijskem telesnem zasmehovanju: Vedela sem, da so se motili

Igralka Alicia Silverstone se je nedavno odzvala na viralni TikTok video, v katerem se je neka uporabnica razburjala nad krivico, ki je bila igralki povzročena pred več kot dvema desetletjema. Ko je leta 1997 Silverstonova stopila v čevlje lika Batgirl v filmu Batman&Robin, so namreč marsikateri mediji negativno govorili o njeni teži. Takrat je bila stara zgolj 19 let, znašla pa se je tudi v posebni številki revije, namenjeni poudarjanju telesne teže, kjer so jo med drugim primerjali s prašičem iz filma Babe.

“Želimo pravico za Alicio! Uničili ste ji samozavest,“ je sedaj v že viralnem TikTok videoposnetku dejala uporabnica, ki je ostale opomnila, kako so zvezdnico v devetdesetih letih prejšnjega stoletja negativno in posmehovalno predstavljali v medijih. icon-expand Alicia Silverstone je bila med snemanjem filma stara zgolj 19 let. FOTO: Profimedia Vse skupaj se je začelo, ko je zvezdnica filma Nimaš pojma prejela vlogo superjunakinje Batgirl v filmu Batman&Robin. Mediji so takrat začeli poročati, da 19-letna Alicia Silverstone z dieto že izgublja odvečne kilograme ter jo med drugim primerjali s prašičem iz filma Babe. Telesno zasmehovanje se je nato nadaljevalo tudi na promocijski turneji, kjer so ji dali zaimek 'debelo dekle'. “Bili so obsedeni z njeno težo,“ je v TikTok videu nadaljevala uporabnica. “Kot močnejšo žensko me zelo jezi dejstvo, da Alicia takrat ni imela več kot 59 kilogramov, mediji pa so jo zaradi tega praktično raztrgali.“ icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Silverstonova, ki je o temi telesnega zasmehovanja spregovorila v lanskem letu, je z video odgovorom izrazila hvaležnost in dodala, da ima uporabnico zelo rada. “Ko so se iz mene delali norca, je bilo zelo boleče, a vedela sem, da se motijo. Nisem bila zmedena. Vedela sem, da ni prav ter da ni človeško, da se nekdo posmehuje zaradi videza druge osebe,“ je lani povedala v intervjuju za The Guardian.