Alicia Silverstone obudila lik Cher iz filma Nimaš pojma: Vaše dekle se vrača

"Vaše dekle se vrača," je Alicia v liku Cher naznanila svetu in požela val navdušenja. Napovednik oglasa, ki se bo po televiziji predvajal v času Super Bowla, je na YouTubu prejel že več deset tisoč ogledov in se hitro razširil po ostalih platformah. V njem igralka nosi Cherin značilni rumeno-črni karirasti blazer in krilo ter enako pričesko kot nekoč. Manjkal pa ni niti Cherin zaščitni znak – nakupovalne vrečke.

Rakuten in Silverstonova sta sodelovala v želji po ozaveščanju o varčevanju med nakupovanjem. "Sodelovanje in obuditev lika je bilo smiselno, saj je Cher oboževala nakupovanje," je za revijo People pojasnila igralka. Spomnimo, zvezdniško zasedbo filma so poleg Silverstonove sestavljali še pokojna igralka Brittany Murphy, Donald Faison, Jeremy Sisto, Stacey Dash in Paul Rudd.