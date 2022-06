Alicia Witt se je v času smrti staršev zdravila s kemoterapijami

"Pred nekaj več kot dvema mesecema sem prejela še zadnjo kemoterapijo pred masektomijo," je zapisala ob galeriji fotografij in videov. Zahvalila se je tudi svoji dragi, briljantni, sodelujoči in komunikativni zdravnici ter dodala, da je bila onkologinja z njo tudi, ko je udarila na gong.

"Čeprav vse do mastektomije nismo vedeli, ali je bolezen zares izginila iz moje leve dojke, je bil to konec mojih dveh imunskih terapij, ki se bosta po protokolu nadaljevali še vse do konca tega leta," je še zapisala. Zahvalila se je tudi majhni skupini ljudi, ki ji je stala ob strani in skrbela, da je ostala pozitivno naravnana.