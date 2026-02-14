Allison Holker tri leta po tragični izgubi moža znova zaročena

Allison Holker po letih žalovanja in tragični izgubi moža Stephena "tWitch" Bossa, ponovo žari. Profesionalna plesalka je spet našla srečo v ljubezni, nedavno pa je svetu sporočila, da sta se z njenim dragim Adamom Edmundsom odločila za nov korak v njuni zvezi. "Zaročena sva!" je presrečna sporočila na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zvezdnica je ob objavi številnih fotografij razkrila, kako je vse skupaj potekalo. "To je bila najbolj romantična noč v mojem življenju," je začela čustveno objavo in nadaljevala: "Tako zelo te ljubim, Adam. Za vedno sem ti hvaležna za vse, kar si naredil zame in za moje otroke. Zaradi tebe sem boljša oseba. Zaradi tebe sem znova našla sebe in znova začela ljubiti. Ker si ob meni, se vsako jutro zbudim srečna."

Allison Holker in Adam Edmunds sta se zaročila tri leta po tragični smrti Stephena "tWitch" Bossa.

38-letnica je v objavi še razkrila, da se je 45-letnik odločil, da jo zaprosi kar med zabavo za njen rojstni dan. Za organizacijo zabave, ki je bila načrtovana kot presenečenje, je poskrbel njen dobri prijatelj in organizator dogodkov Troy Williams, sama pa ni niti malo slutila, da bo nato sledilo še takšno presenečenje s strani njenjega dragega. "Ta noč je bila čarobna, vsaka podrobnost premišljena. Hvala, ker si na kupu zbral ljudi, ki jih imam rada, da skupaj praznujemo najino ljubezen" je zapisala in se mu zahvalila tudi za nastop pevca Clintona Kanea, ki je paru zapel svojo uspešnico I Guess I'm in Love. Ob zaključku objave je del pesmi tudi objavila, Adamu pa dejala, da ga bo vedno podpirala in ga ljubila.

Allison in Adam sta svojo ljubezen začela leta 2024. FOTO: Profimedia

Priljubljena zvezdnica je več kot očitno zaključila svoje obdobje žalovanja. Kot je večkrat priznala, je bil čas po smrti njenega dragega leta 2022 zelo težak. Zvezdnik je umrl star 40 let, razlog njegove smrti pa je bil samomor. Prav to je povzročilo veliko žalosti v javnosti in predvsem v njuni družini, saj sta bila poročena devet let. Spoznala sta se v priljubljenem plesnem tekmovanju So You Think You Can Dance, skupaj pa imata tri otroke, devetletnega Maddoxa in petletno Zaio, Boss pa je posvojil tudi Allisonino starejšo hčerko Weslie, ki ima sedaj 17 let.

Novo ljubezensko razmerje je plesalka začela slabi dve leti po smrti svojega moža, že kmalu po javnem priznanju zveze pa razkrila, da si z Adamom želi skupne prihodnosti. Obenem je že takrat priznala, da je bil prav podjetnik tisti, ki ji je v težkih časih najbolj pomagal, da je znova našla sebe.