Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Allison Holker tri leta po tragični izgubi moža znova zaročena

Los Angeles, 14. 02. 2026 12.15 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
K.A.
allison holker

Tri leta nazaj se je morala posloviti od svojega ljubljenega moža, zdaj pa je Allison Holker znova našla srečo v ljubezni. Po dveh letih zveze je njen sedanji partner Adam Edmunds pokleknil pred njo in jo zaprosil za roko. Romantična zaroka se je zgodila na prav poseben dan, saj je podjetnik vprašanje zastavil na zabavi za njen 38. rojstni dan.

Allison Holker po letih žalovanja in tragični izgubi moža Stephena "tWitch" Bossa, ponovo žari. Profesionalna plesalka je spet našla srečo v ljubezni, nedavno pa je svetu sporočila, da sta se z njenim dragim Adamom Edmundsom odločila za nov korak v njuni zvezi. "Zaročena sva!" je presrečna sporočila na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je ob objavi številnih fotografij razkrila, kako je vse skupaj potekalo. "To je bila najbolj romantična noč v mojem življenju," je začela čustveno objavo in nadaljevala: "Tako zelo te ljubim, Adam. Za vedno sem ti hvaležna za vse, kar si naredil zame in za moje otroke. Zaradi tebe sem boljša oseba. Zaradi tebe sem znova našla sebe in znova začela ljubiti. Ker si ob meni, se vsako jutro zbudim srečna."

Allison Holker in Adam Edmunds sta se zaročila tri leta po tragični smrti Stephena "tWitch" Bossa.

38-letnica je v objavi še razkrila, da se je 45-letnik odločil, da jo zaprosi kar med zabavo za njen rojstni dan. Za organizacijo zabave, ki je bila načrtovana kot presenečenje, je poskrbel njen dobri prijatelj in organizator dogodkov Troy Williams, sama pa ni niti malo slutila, da bo nato sledilo še takšno presenečenje s strani njenjega dragega. "Ta noč je bila čarobna, vsaka podrobnost premišljena. Hvala, ker si na kupu zbral ljudi, ki jih imam rada, da skupaj praznujemo najino ljubezen" je zapisala in se mu zahvalila tudi za nastop pevca Clintona Kanea, ki je paru zapel svojo uspešnico I Guess I'm in Love. Ob zaključku objave je del pesmi tudi objavila, Adamu pa dejala, da ga bo vedno podpirala in ga ljubila. 

Allison in Adam sta svojo ljubezen začela leta 2024.
Allison in Adam sta svojo ljubezen začela leta 2024.
FOTO: Profimedia

Priljubljena zvezdnica je več kot očitno zaključila svoje obdobje žalovanja. Kot je večkrat priznala, je bil čas po smrti njenega dragega leta 2022 zelo težak. Zvezdnik je umrl star 40 let, razlog njegove smrti pa je bil samomor. Prav to je povzročilo veliko žalosti v javnosti in predvsem v njuni družini, saj sta bila poročena devet let. Spoznala sta se v priljubljenem plesnem tekmovanju So You Think You Can Dance, skupaj pa imata tri otroke, devetletnega Maddoxa in petletno Zaio, Boss pa je posvojil tudi Allisonino starejšo hčerko Weslie, ki ima sedaj 17 let. 

Preberi še Umrl plesalec in DJ šova Ellen DeGeneres Stephen 'tWitch' Boss

Novo ljubezensko razmerje je plesalka začela slabi dve leti po smrti svojega moža, že kmalu po javnem priznanju zveze pa razkrila, da si z Adamom želi skupne prihodnosti. Obenem je že takrat priznala, da je bil prav podjetnik tisti, ki ji je v težkih časih najbolj pomagal, da je znova našla sebe. 

Razlagalnik

Stephen "tWitch" Boss je bil priznan kot izjemno talentiran plesalec, koreograf in televizijski voditelj. Najbolj znan je postal po svojem sodelovanju v resničnostnem šovu 'So You Think You Can Dance', kjer je najprej tekmoval, kasneje pa postal tudi mentor. Poleg tega je bil dolgoletni DJ in voditelj v priljubljeni ameriški jutranji oddaji 'The Ellen DeGeneres Show', kjer je s svojo energijo in pozitivnostjo navduševal občinstvo.

Samomor Stephena "tWitch" Bossa je bil velik šok tako za njegovo družino kot za javnost, saj je bil v javnosti znan kot oseba z veliko pozitivne energije in ljubezni. Njegova smrt je sprožila širšo javno razpravo o duševnem zdravju, stigmatizaciji in pomenu iskanja pomoči. Mnogi so izrazili sožalje in poudarili, kako pomembno je, da ljudje v stiski niso sami in da lahko poiščejo podporo pri bližnjih ali strokovnjakih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Allison Holker Adam Edmunds zaroka Stephen Boss plesalka ljubezen novica

Katera dekleta so grela srce in posteljo Bad Bunnyja?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
14. 02. 2026 13.19
Pojma nimam kdo. Je pa očitno iz iste prodajalne kot una od Dragona.
Odgovori
+3
3 0
Amor Fati
14. 02. 2026 13.28
Še vedno sta močna. Njuna ljubezen je resnična. Privošči Goranu.
Odgovori
0 0
Senca6
14. 02. 2026 12.30
kaj...kdo? kaj?
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
moskisvet
Portal
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534