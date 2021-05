Ally Brooke o času v Fifth Harmony: Bilo je grozno

Bivša članica dekliške glasbene skupine Fifth Harmony, Ally Brooke, je v svoji podcast oddaji dejala, da je bila v času delovanja v skupini žrtev duševnih in besednih zlorab. "Za zaprtimi vrati se je dogajalo veliko zlorab moči, bilo je grozno. Škoda, saj smo bile tako uspešne in bi v tem morale uživati," je svojim poslušalcem razkrila Ally.

Ally Brookeje v svojem podcastu spregovorila o času, ki ga je preživela kot ena izmed petih članic dekliške glasbene skupine Fifth Harmony, ki je bila ustvarjena leta 2012 v ameriškem glasbenem šovu X Factor pod mentorstvom Simona Cowella. "Zapisale smo se v zgodovino, kar je izjemno. Ustvarile smo številne hite, a če sem iskrena, v času, ki sem ga preživela v skupini, nisem uživala," je poslušalcem zaupala 27-letnica. Dekleta iz Fifth Harmony so se spoznale leta 2012 v šovu X Factor. "Bilo je grozno. Škoda, saj smo bile tako uspešne in bi v tem morale uživati," je povedala pevka, ki je celotno izkušnjo opisala kot 'toksično' in čeprav podrobnosti ni razkrila, je v podcastu dejala, da se je "za zaprtimi vrati dogajalo veliko zlorab moči." Glasbena skupina je dve leti po odhodu članice Camile Cabelle leta 2018 naznanila, da se začasno umika z glasbene scene, Ally pa je tako kot ostala dekleta kasneje nadaljevala solo glasbeno kariero. "Izkušnja mi je spremenila življenje, spoznala sem veliko izjemnih prijateljev, zato sem za celotno zadevo hvaležna, hkrati pa sem sprejela dejstvo, da ni bilo vse v redu."Ally je izid svojega debitantskega albuma najavila za leto 2021, pri 27 letih pa je izdala tudi svojo knjigo spominov z naslovom Finding Your Harmony.