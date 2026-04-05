Alonso razkril ime sina, ki ima že svojo prepustnico za dirke

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Fernando Alonso in njegova draga Melissa Jimenez sta se v drugi polovici marca razveselila prvega otroka. Slavni dirkač je zaradi odhoda v porodnišnico izpustil nekaj medijskih obveznosti in javnost kasneje obvestil, da je postal oče dečka. Njegovega imena pa s partnerico vse do nedavnega nista razkrila javnosti.

Fernando Alonso je v drugi polovici marca postal oče. FOTO: AP

Zdaj pa se je 44-letnik odločil, da razkrije, kakšno ime sta novopečena starša izbrala za svojega prvorojenca. Dečku je ime Leonard Alonso Jimenez. Ponosni očka je njegovo ime objavil na svojem Instagram Storyju, na katerem je delil prepustnico, ki jo je mali dobil za vstop v dirkaške garaže.

Sin Fernanda Alonsa ima že svojo prepustnico za dirkaške garaže. FOTO: Instagram

Na njej je seveda zapisano njegovo ime in dodana fotografija, na katero pa je dirkaški zvezdnik dodal čelado in s tem zakril dojenčkov obraz. "Dobrodošel v F1 družini," je zapisano na akreditaciji, ki nekaj več kot teden dni staremu dojenčku omogoča prehod po paddocku vse dni v letu. Španec se je ob darilu iskreno zahvalil organizatorjem dirk formule 1.

Legendarni dirkač se bo velikonočne praznike in celoten april lahko posvetil partnerki in sinu, saj sta zaradi vojne na Bližnjem vzhodu odpadli kar dve predvideni dirki. Naslednja dirka ga tako čaka šele v začetku maja, ko bo lahko poln novih moči zapeljal na stezo v dirkalniku Aston Martina in dokazal, ali se še vedno lahko bori za najvišja mesta.