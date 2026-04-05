Tuja scena

Alonso razkril ime sina, ki ima že svojo prepustnico za dirke

Oviedo, 05. 04. 2026 12.21 pred 23 dnevi 2 min branja 0

K.A.
Sin Fernanda Alonsa ima že svojo prepustnico za dirkaške garaže.

Fernando Alonso je pred nekoliko več kot tednom dni prvič postal oče. Zaradi družine je v času okoli materinskega dne, ko se je deček rodil, izpustil nekaj medijskih obveznosti, nato pa pretekli vikend vseeno nastopil na dirki za VN Japonske. Ime svojega sina je vse do nedavnega skrival pred javnostjo, zdaj pa se je odločil, da razkrije tako njegovo ime kot tudi posebno akreditacijo, ki so jo dečku pripravili ob rojstvu.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Fernando Alonso in njegova draga Melissa Jimenez sta se v drugi polovici marca razveselila prvega otroka. Slavni dirkač je zaradi odhoda v porodnišnico izpustil nekaj medijskih obveznosti in javnost kasneje obvestil, da je postal oče dečka. Njegovega imena pa s partnerico vse do nedavnega nista razkrila javnosti.

Fernando Alonso je v drugi polovici marca postal oče.
Fernando Alonso je v drugi polovici marca postal oče.
Zdaj pa se je 44-letnik odločil, da razkrije, kakšno ime sta novopečena starša izbrala za svojega prvorojenca. Dečku je ime Leonard Alonso Jimenez. Ponosni očka je njegovo ime objavil na svojem Instagram Storyju, na katerem je delil prepustnico, ki jo je mali dobil za vstop v dirkaške garaže.

Sin Fernanda Alonsa ima že svojo prepustnico za dirkaške garaže.
Sin Fernanda Alonsa ima že svojo prepustnico za dirkaške garaže.
Na njej je seveda zapisano njegovo ime in dodana fotografija, na katero pa je dirkaški zvezdnik dodal čelado in s tem zakril dojenčkov obraz. "Dobrodošel v F1 družini," je zapisano na akreditaciji, ki nekaj več kot teden dni staremu dojenčku omogoča prehod po paddocku vse dni v letu. Španec se je ob darilu iskreno zahvalil organizatorjem dirk formule 1.

Preberi še Fernando Alonso postal očka

Legendarni dirkač se bo velikonočne praznike in celoten april lahko posvetil partnerki in sinu, saj sta zaradi vojne na Bližnjem vzhodu odpadli kar dve predvideni dirki. Naslednja dirka ga tako čaka šele v začetku maja, ko bo lahko poln novih moči zapeljal na stezo v dirkalniku Aston Martina in dokazal, ali se še vedno lahko bori za najvišja mesta.

Naslednja dirka formule 1 bo na sporedu med 1. in 3. majem, in sicer VN Miamija.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677