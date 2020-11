Alp Navruz: Nisem ženskar, hrepenim po pravi ljubezni

Simpatični in postavni turški igralec Alp Navruz, ki ga lahko spremljamo v seriji Podaj mi roko, ima ogromno oboževalk. Romantičnih ponudb mu ne manjka, a pravi, da želi spoznati pravo ljubezen, ki pa je do danes še ni našel.

Priljubljeni turški igralec Alp Navruz, ki si je zvezdniški status pridobil z vlogo Cenka v seriji Podaj mi roko, se zaveda svojega fizičnega videza, do katerega je prišel v fitnesu, s plavanjem in kikboksom, pa tudi čustvene zadržanosti, zaradi katere se do 30. leta še ni uspel zaljubiti in spoznati prave življenjske sopotnice. "Že od srednje šole se zavedam, da pritegnem pozornost s svojim videzom. Moram priznati, da me ženske zasipajo z ljubezenskimi ponudbami, vendar tega nisem nikoli izkoristil. Nisem ženskar," pravi Navruz, ki je konec lanskega leta končal s snemanjem serije Podaj mi roko, kjer je njegova televizijska soigralka Alina Boz.

Ljubezenska zgodba glavnih junakov serije Cenka in Azre je spodbudila domišljijo pri ženskih gledalkah, ki so upale, da bosta markantni igralec in njegova soigralka Alina postala par tudi v resničnem življenju. To ne bi bilo nič nenavadnega, saj na snemanjih med igralci pogosto preskočijo iskrice ljubezni. A tokrat ni bilo tako, trdi Alp, ki je zadovoljen, da sta z Alino kot igralski par dobro opravila svoje delo. To potrjuje tudi uspeh serije, ki so jo prikazali v več kot 20 državah po svetu.

Čeprav mu turški mediji nenehno pripisujejo ljubezensko zvezo z različnimi igralkami, pa Alp Navruz zase pravi, da je "utrjen samec". "Do 30. leta v mojem življenju ni bilo nobene ženske, ki bi v meni vzbujala romantična čustva. Nikoli nisem doživel tiste močne ljubezni, o kateri beremo v romanih. Po naravi sem precej hladen in zadržan, nekoliko pesimističen in tudi zelo zaposlen, tako da nimam časa za zasebno življenje," pravi Navruz.

"Najljubša knjiga, ki sem jo prebral in jo vsem priporočam, je 'Ecce Homo', nemškega filozofa Friedricha Nietzscheja. Od trinajstega leta pišem pesmi ter kratke zgodbe in nekega dne želim objaviti svojo zbirko. V najstniških dneh sem pisal o ljudeh okoli sebe in o dogodkih, ki sem jim bil priča, vživel sem se v njihova življenja in trpljenja, ki so jih preživljali. Moje zgodbe so še danes depresivne," razkrije turški zvezdnik, ki ga pogosto primerjajo s starejšim igralskim kolegom, vsem dobro znanim Burakom Özçivitom.

"Burak Özçivit je moj vzornik, ​​njegov poslovni uspeh in urejeno družinsko življenje se ujemata z mojimi življenjskimi željami," pravi Navruz, ki se z igralstvom ukvarja od četrtega leta starosti.

