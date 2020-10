Alyson Hannigan naklonjena nadaljevanju serije Kako sem spoznal vajino mamo

46-letna Alyson Hannigan je v seriji Kako sem spoznal vajino mamo (How I Met Your Mother)igrala Lily Aldrin, skupaj z igralci Joshem Radnorjem, Jasonom Segelom, Cobie Smulders in Neilom Patrickom Harrisom. Igralka se je v nedavnem intervjuju spomnila na dneve, ki so jih skupaj preživeli na snemanju in jih opisala, kot "čudovite vesele spomine, z ogromno hihitanja in smejanja ter veliko smešnih besed."