Alyssa Milano imela dva splava: To je bila pravilna odločitev

Alyssa Milano je odkrito spregovorila o zelo resni temi in delila osebno izkušnjo s splavom. Pred več kot 25 leti je imela leta 1993 kar dva splava, za njiju pa se je odločila sama.

"Takrat sem vedela, da nisem sposobna biti mati, zato sem se odločila za splav. To je bila moja odločitev. In to je bila zame popolnoma prava izbira. Odločitev sicer ni bila lahka. Tega si nisem želela, ampak sem to morala narediti," je rekla v svojem podcastu 'Sorry, not sorry, kar v prevodu pomeni "Žal mi je, ampak ni mi žal".

Dodala je še, da ničesar ne obžaluje: "Če tega ne bi storila takrat, kdo ve, ali bi imela zdaj svoje čudovite otroke," je dejala.

Mimogrede, Alyssa je od leta 2009 poročena z 39-letnim Davom Bugliarijem, s katerim ima dva otroka, 6-letno hčerkoElizabello in 9-letnega sina Mila.