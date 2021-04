Alyssa Milano: Naša dolžnost je oboževalce obvarovati pred lažmi o virusu

»Zelo me moti, ko vidim, da se drugi zvezdniki z veliko platformo izogibajo govoru o koronavirusu, ker se bojijo, da bo to imelo negativen učinek na njihovo kariero. Tako zelo srečni smo lahko, da nas toliko ljudje spremlja. Najbrž je teh ljudi veliko več kot tistih, ki spremljajo politiko, zato je naša dolžnost, da oboževalce obvarujemo pred lažmi in politično vpletenostjo v zdravje in znanost,« je dejala Alyssa Milano , ki je virus prebolela tudi sama in se z nekaterimi zdravstvenimi zapleti zaradi virusa sooča še danes.

Politično aktivna 48-letnica, ki je v preteklosti kritično nastopila proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je v intervjuju dejala, da je načinov, s katerimi lahko upočasnimo širjenje virusa veliko, med drugim lahko to storimo z upoštevanjem preventivnih ukrepov, kot so nošenje maske, umivanje rok in upoštevanje pravil socialne distance.

»Ljudi lahko dosežemo na različne načine in posledično lahko izničimo slabe stvari, ki so jih nekateri politični vodje v preteklosti naredili s svojimi lažnimi informacijami o bolezni, zdravljenju in preventivnih ukrepih. Če ne uporabimo svoje platforme, ne glede na to, koliko je ta velika, si je ne zaslužimo,« je ostro zaključila in s tem pozvala vse svoje slavne prijatelje k aktivnejši vlogi v boju s pandemijo.