Alyssa Milano naslovila govorice, da je bila kriva za izgubo službe Shannen Doherty

"Vedela sem, da bo pogovor prej ali slej na nek način nanesel tudi na to temo, zato želim razmisliti o tem, kako bom odgovorila na to vprašanje," je začela svoj odgovor Milano. "Rekla bom samo to, da sem žalostna. Nisem žalostna samo zaradi sebe ali svojega življenja in kako to vpliva nanj. Najbolj sem žalostna zaradi oboževalcev. Žalostna sem, ker je serija, ki je mnogim veliko pomenila, bila uničena zaradi toksičnosti, ki nas spremlja še danes, skoraj četrt stoletja pozneje," je pojasnila.

"Žalosti me, da ljudje tega ne morejo pozabiti in mi vsi ne moremo slaviti uspeha, ki ga je doživela serija in nam vsem veliko pomeni," je še povedala in nato dodala, da so bila leta, ko je snemala to uspešno serijo, zanjo zelo težka. "Zadnjih 25 let sem trdo garala, da sem pozdravila trvmo, ki me spremlja v življenju. To pa ni povezano le s snemanjem serije, temveč s celim mojim življenjem. Delala sem na tem, saj vem, da ranjeni ljudje ranijo druge ljudi, moja namen pa je, da sem ozdravljena oseba, ki pomaga zdraviti," je nadaljevala.