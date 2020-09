Alyssa Milano o posledicah koronavirusa: Pozabljam besede, razbija mi srce

47-letnica je sicer dodala, da se počuti dobro : ''Fizično se počutim bolje. Še zmeraj pa jemljem aspirin za redčenje krvi, ribje olje, vitamin D, vitami C, cink in B-kompleks.'' Opisala pa je svoje težave, ki še vedno vztrajajo: ''Občutim občasna nepojasnjena razbijanja srca. Najslabši del vsega pa je, da pozabljam besede.'' Dodala je, da sta slika njenih pljuč ter magnetna resonanca srca popolnoma normalni. ''Kljub temu se večkrat ustrašim za svoje zdravje,'' je še priznala.

Igralka je povedala, da se ne boji, da bi zbolela še enkrat, ampak da je njen strah povezan z njenimi najbližjimi: ''Nočem, da se okužijo. Ta stvar je zver. Niham med hvaležnostjo in prestrašenostjo. Hvaležna sem za to, da sem zbolela jaz in prestrašena zaradi tega, ker to mogoče čaka tudi mojo družino in prijatelje.''