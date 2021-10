Alyssa Milano o Shannen Doherty: Sva v dobrih odnosih

Alyssa Milano je pred dnevi dejala, da med njo in nekdanjo soigralko Shannen Doherty ni zamer. Igralki sta pred leti sodelovali v seriji Čarovnice , a jo je Doherty zaradi napetosti na snemanju po treh sezonah zapustila. Alyssa se je v pogovoru dotaknila tudi te teme in dejala, da sta s Shannen v redu.

Shannen je med tem časom izvedela za diagnozo raka dojk, s katero se bori že nekaj let. Leta 2017 je sporočila, da je bolezen v mirovanju, tri leta pozneje pa je javnosti razkrila, da se je rak vrnil, tokrat v četrtem stadiju. Alyssa je med intervjujem dejala, da je takoj, ko je izvedela slabo novico, kontaktirala nekdanjo soigralko in ji poslala dobre želje.

"Sva v dobrih odnosih. Lahko prevzamem odgovornost za veliko stvari, ki so povzročale napetosti v najinem medsebojnem odnosu med snemanjem. Mislim, da je veliko tega izhajalo iz mojega občutka, da moram tekmovati, ne pa sestrskega odnosa, ki ga je serija prikazovala. Zaradi tega imam nekaj slabe vesti," je o odnosu izpred nekaj let dejala Alyssa.

"Vsakih nekaj mesecev ji pošljem sporočilo, da se prepričam, da je v redu. Spoštujem jo, ker je dobra igralka, rada ima svojo družino in želim si, da bi bila tudi jaz pred leti tako močna oseba in vse to opazila že takrat," je še povedala igralka.

Shannen Doherty je po tem, ko je zapustila serijo, dejala, da je bilo na snemanjih preveč drame za njen okus: "Bilo je veliko preveč drame in premalo strasti do dela. Stara sem 30 let in v življenju nimam več časa za dramo."