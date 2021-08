Alyssa Milano po stričevem srčnem napadu vpletena v prometno nesrečo

Alyssa Milano in njen stric Mitchell sta pred dnevi med vožnjo doživela pravo nočno moro. Med tem, ko sta drvela po enem od odsekov losangeleških avtocest, je namreč igralkin sorodnik doživel srčni napad in za volanom izgubil zavest, poroča kalifornijska patrulja, ki skrbi za red na hitrih cestah.

Na prizorišče so prispeli losangeleški policisti in takoj pričeli postopek reanimacije, kasneje pa so Mitchella prepeljali v lokalno bolnišnico. Alyssa je prizorišče kasneje zapustila skupaj z možem Davidom Bugliarijem.

Milanova je v daljšem zapisu na družbenih omrežjih nesrečni dogodek potrdila. "Hvaležna sem ljudem, ki so se ustavili in nama pomagali. Nikoli se jim ne bom mogla dovolj zahvaliti za skrb in pozornost, ki so nama jo ponudili ob vseh zdravnikih, medicinskih sestrah in osebju v zdravstvenem centru UCLA," je zapisala. Potrdila je tudi, da je stric Mitchell doživel hud srčni napad, in ga hkrati opisala kot človeka, ki je za njihovo družino izjemno pomemben. Dodala je, da se še zmeraj nahaja v bolnišnici, njegovo stanje pa je še zmeraj resno: "Nismo povsem prepričani, da si bo opomogel."

Viri blizu policiji so za ameriško spletno stran TMZ pojasnili, da je zvezdnica odigrala ključno vlogo pri preprečitvi najhujšega. Tik pred nesrečo naj bi z roko segla na voznikovo stran in pritisnila zavore ter kasneje sama pričela s postopkom oživljanja, vse do trenutka, ko je na kraj nesreče prispela prva pomoč.