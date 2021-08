Alyssa Milano: Strica pri življenju ohranjajo medicinski aparati

Igralka Alyssa Milano je bila pred dnevi vpletena v prometno nesrečo. Stric, ki jo je z avtomobilom peljal na zdravniški pregled, je med vožnjo doživel srčni zastoj, kar je bil tudi vzrok nesreče, ki jo je povzročil. Zvezdnica serije Čarovnice je z oboževalci delila novice o stričevem stanju na družbenem omrežju in dejala, da ga pri življenju ohranjajo aparati.

Alyssa Milano je s svojimi zvestimi oboževalci delila novice o stanju, v katerem se je znašel njen stric Mitch, po srčnem zastoju. Igralko je stric peljal na zdravniški pregled, saj sama zaradi šumenja v ušesih, ki je posledica bolezni covid-19, ne sme voziti. Mitch je med potjo za volanom doživel srčni zastoj in povzročil prometno nesrečo. Na pomoč so jima priskočili dobri ljudje, ki so najverjetneje rešili stričevo življenje.

icon-expand Alyssa Milano FOTO: Profimedia

48-letnica je na družbenem omrežju TikTok delila kratek video, kjer je dejala: "To so bili najbolj strašni trenutki v mojem življenju. Prosim, bodite kot dobri ljudje, ki so nama priskočili na pomoč in tudi sami pomagajte ljudem v stiski. Prosim, ustavite se in jim pomagajte."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Mitch še vedno izgublja zavest. Pri življenju ga ohranjajo aparati," je dejala mati dveh otrok in dodala: "Včeraj ga je obiskal moj brat, ki mu je predvajal nekaj starih pesmi. Celotno njegovo telo se je začelo gibati v ritmu. Očitno mu je bilo to všeč."