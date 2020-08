Alyssa Milano svari: Zaradi posledic koronavirusa izgubljam lase

Igralka je v nedavnem intervjuju spregovorila o svoji izkušnji s covidom-19. Prestala je nekaj testiranj, vendar so protitelesa odkrili šele, ko se je počutila bolje. Zaradi tega so jo nekateri sledilci na družabnih omrežjih označili za lažnivko, sama pa se je odzvala z nazornim posnetkom, ki prikazuje posledice koronavirusa, ki jo pestijo še danes.

Alyssa Milano je spregovorila o svojem boju s covidom-19. V pogovoru za CNN je voditelju Chrisu Cuomu opisala svojo izkušnjo z boleznijo. Zbolela je to pomlad ter se tekom prebolevanja bolezni podala na naporno pot testiranj. Milanova je namreč imela vse simptome, ki spremljajo okužbo z novim koronavirusom, konec marca je dvakrat opravila testiranje, protitelesa pa so odkrili šele takrat, ko se je že počutila nekoliko bolje. Proces testiranj je nanjo slabo vplival: ''Niham med jezo, tesnobo in popolno žalostjo.''

icon-expand Alyssa Milano se je znova znašla v bolnišnici. Urgenco je obiskala, ker je obstajal sum na krvni strdek. FOTO: Instagram

Že dan po intervjuju pa se je znova znašla v bolnišnici. Urgenco je obiskala, ker je nenadoma začutila težko breme na prsih. Ker so zdravniki želeli izključiti možnost krvnega strdka, je nekaj časa ostala v bolnišnici. Sama pa se je odločila, da javnost preko družbenih omrežij še enkrat opozori na posledice, ki jih telesu prinaša virus.

''Ta virus je grozen,''je napisala ob fotografiji iz bolnišnice. Dodala je še:''Prosim, jemljite ga resno!'' 47-letna igralka je pozvala vse sledilce, naj z njo in javnostjo delijo svoje izkušnje s koronavirusom in se nato tudi sama odzvala na njih s komentarji podpore in lepimi besedami. V komunikaciji z oboževalcem je razkrila tudi, da sumi, da se je nalezla med potovanjem ter da se še vedno bori z nekaterimi posledicami.

