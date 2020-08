Alyssi Milano odkrili protitelesa za covid-19: Mislila sem, da umiram

Igralki Alyssi Milano so potrdili prisotnost protiteles za covid-19, potem ko ga je aprila prebolela. 47-letnica je pozitiven rezultat testa objavila na Instagramu in zapisala, da je imela vse simptome, ki spremljajo okužbo s covidom-19. Pred tem se je testirala že trikrat, a so bili testi v vseh primerih negativni.

Zvezdnica Alyssa Milano je ob svoji fotografiji na Instagramu, kjer diha s pomočjo medicinskega ventilatorja, zapisala: "To sem jaz 2. aprila, potem ko sem bila že dva tedna bolna. Še nikoli nisem zbolela na tak način." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Vse me je bolelo. Izgubila sem čut za zaznavanje vonja. Zdelo se mi je, kot da slon sedi na mojih prsih. Nisem mogla dihati. Nisem mogla jesti. Izgubila sem devet kilogramov v dveh tednih. Bila sem zmedena. Imela sem zmerno vročino. In glavoboli so bili grozni. V bistvu sem imela vse simptome covida-19," je nadaljevala v zapisu. Čeprav je imela vse simptome, ki spremljajo okužbo z novim koronavirusom, je konec marca dvakrat opravila testiranje, protitelesa pa so odkrili šele takrat, ko se je že počutila nekoliko bolje. icon-expand Alyssa Milano je prebolela koronavirus. FOTO: AP Zvezdnica pravi, da je v zadnjih štirih mesecih še vedno imela nekatere simptome, kot so vrtoglavica, neprijeten občutek v želodcu, neredna menstrualna obdobja, pomanjkanje sape in splošno slabo počutje, zato se je tudi odločila za testiranje za protitelesa. "Rezultat za protitelesa je pozitiven," je zapisano na poročilu iz laboratorija. "Imela sem covid-19," je zvezdnica nadaljevala s pojasnilom, "sistem za testiranje je pomanjkljiv in ne poznamo pravih številk. Prav tako želim sporočiti, da veste, da ta bolezen ni prevara. Mislila sem, da umiram. Resnično se mi je zdelo, da umiram." Igralka serije Kdo je glavni? (Who's the Boss?) se je odločila, da bo darovala krvno plazmo z upanjem, da bo komu lahko rešila življenje. "Prosim, poskrbite zase. Prosim, da si umivate roke in nosite masko ter držite socialno distanco," je povedala oboževalcem. "Nočem, da se kdo počuti tako, kot sem se sama. Bodite dobro. Rada vas imam."