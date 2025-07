Amal Clooney svojim gostom ne dovoli uporabe telefonov

Amal Clooney se dobro zaveda, kako pomembno je spoštovanje človekovih pravic in varovanje zasebnosti, o tem, kako pred kršenjem ščiti svoja mladoletna otroka, pa je spregovorila v nedavnem intervjuju za revijo Glamour , kjer je razkrila svojo nekoliko nenavadno taktiko. Odvetnica je odkrito priznala, da gostom v lastni hiši ne dovoli uporabe mobilnih telefonov, pravila pa veljajo, ker želi zaščititi svoja otroka in njuno zasebnost.

Amal in George Clooney skrbno varujeta zasebnost svojih otrok.

"Ustvarjenje zasebnih trenutkov in okolja je postalo izredno težko, prav zato preživimo veliko časa za domačimi zidovi," je povedala odvetnica in dodala: "Prav zato imam posebno košarico za telefone, kjer shranjujem prenosnike svojih gostov, ki jim jih ob obisku odvzamem!"

47-letnica je med pogovorom z novinarko Charlotte Tilbury spregovorila o partnerstvu z možem, zasebnosti njune družine in postavljanju mej, ob tem pa razkrila, da pri ustvarjanju varnega okolja za svoja osemletna dvojčka Ello in Alexandra ter ustvarjanje zasebnih trenutkov poskrbi tudi tako, da gostom, ki pridejo na obisk, odvzame mobilne telefone.

"Pomembno je vzdrževati ravnotežje, kjer preživiš dovolj časa z družino in prijatelji, ljudje pa se med druženjem počutijo varne in iskrene. Ko postaneš starš, te določeni vdori veliko bolj motijo, zato narediva vse, kar lahko, da zmanjšava vpliv teh stvari na najina otroka. Svojih otrok ne izpostavljava, zato nisva nikoli objavila njunih fotografij ali česa podobnega," je poudarila 47-letnica.

Amal in George sta pred oltar stopila leta 2014 v Italiji, tri leta pozneje pa sta se jima rodila dvojčka. Vse odkar sta postala starša, sta zakonca Clooney na prvo mesto postavila družinsko življenje, temu pa prilagajata tudi svoji karieri. "Tako v zakonu kot starševstvu se moraš odpovedati sebičnosti in samo lastni skrbi. To je čudovita stvar. Z Amal se o tem vsakodnevno pogovarjava. Res imava srečo," je pred časom za People povedal George Clooney.