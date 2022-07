Amanda Bynes in njen partner razdrla zaroko

Nekdanja igralka Amanda Baynes in njen fant, Paul Michael, naj bi razdrla zaroko, a ostajata par. Za ta korak naj bi se, po poročanju vira blizu 36-letne igralke, odločila že leta 2021, ko sta prekinila načrtovanje poroke in se odločila, da tudi zaroko začasno razdreta. Spoznala naj bi, da je bila odločitev za poroko prenagljena, ker pa se imata še zmeraj rada, ostajata v zvezi.

Amada Bynes, ki je pred meseci ponovno pridobila svobodo odločanja in ni več pod skrbništvom svoje matere, naj bi se že lansko leto skupaj s partnerjem Paulom Michaelom odločila, da razdre zaroko. Igralka in Michael, ki sta se spoznala na kliniki za zdravljenje odvisnosti, sicer ostajata par, saj se imata še zmeraj rada, je za Page Six povedal vir blizu zvezdnice.

icon-expand Amanda Bynes in Paul Michael FOTO: Profimedia

"Ostajata par, odločila sta se le, da za nekaj časa preložita zaroko in načrtovanje poroke. Skupaj in vsak posebej sta šla prek vzponov in padcev, sedaj pa sta spoznala, da sta se morda prehitro odločila za naslednji korak. Še vedno se imata rada in sta predana drug drugemu," je povedal vir blizu zvezdnice. Amanda je novico o zaroki javnosti sporočila na valentinovo leta 2020, ko je na družbenem omrežju Instagram pokazala ogromen diamanten prstan. Čeprav so se le mesec dni po novici o zaroki pojavile govorice, da sta se razšla, jih je Paul za Page Six zanikal in povedal, da nista nikoli razšla.

"Še vedno sta predana zvezi in jo jemljeta zelo resno. Oba nosita prstana, s katerim tudi drugim kažeta zvestobo drug drugemu in kot simbol skupnega učenja in rasti. Seveda prstana nista vse," je še povedal vir. Par naj bi bil predan tudi osebnostni rasti.