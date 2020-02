Amanda Bynes in njen zaročenec že leto dni trezna

Igralka Amanda Bynes, ki se je pred slabim tednom dni zaročila in bodočega moža – Paula Michaela– javnosti razkrila šele dan kasneje, je zdaj na svojem Instagramu objavila posnetek, v katerem je skupaj s svojim izbrancem sledilcem povedala, kako srečna je. "Hej, vsi. To je moj zaročenec Paul. Sem zelo srečna in kot lahko vidite, je zelo lep. Je pa tudi najboljša oseba na svetu," je začela.

V nadaljevanju se je navezala tudi na neprijeten dogodek iz preteklosti: "Želela sem deliti video, da se opravičim vsem, ki sem jih na Twitterju označila za grde." S tem se je nanašala na čas, ko je nekatere zvezdnike, med njimi tudi raperja Draka in manekenko Chrissy Teigen, označila za grde. "Sama sem se takrat počutila grdo in sem zelo težko izrazila samo sebe, ker sem bila pod močnim vplivom drog," je pojasnila.

Nato pa je povedala, da ji gre na bolje: "Zdaj sem že leto dni trezna – tako kot Paul – želela sem vam samo povedati, da vas imam rada in da sem srečna. Menim, da sem dobila, kar mi pripada in to je Paul." Na koncu pa se je zahvalil tudi Michael.