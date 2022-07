Amanda Bynes se je dokončno razšla s Paulom Michaelom

Amanda Bynes in Paul Michael sta se razšla. Zvezdnica je Michaela spoznala na kliniki za odvajanje od prepovedanih substanc, februarja 2020 pa je sporočila, da sta zaročena. Kot je pred kratkim potrdil nek vir, sta se leto po zaroki odločila, da sta se prenaglila, in zaroko razdrla, a ostala par, sedaj pa je jasno, da njuna zveza ni zdržala.

Michael je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram izbrisal vse sledi, ki bi lahko nakazovale na življenje s 36-letnico, a ji še vedno sledi. Nekdanji par je na ovire v zvezi očitno naletel pred kratkim, saj je še nekaj tednov nazaj nek vir blizu zvezdnice potrdil, da sta kljub prekinitvi zaroke še vedno predana drug drugemu.

"Ostajata par, odločila sta se le, da za nekaj časa preložita zaroko in njeno načrtovanje. Skupaj in vsak posebej sta šla prek vzponov in padcev, sedaj pa sta spoznala, da sta se morda prehitro odločila za naslednji korak. Še vedno se imata rada in sta predana drug drugemu," je povedal vir.