Amanda Bynes: Zaročena z ljubeznijo mojega življenja

Amanda je junija lani diplomirala na losangeleški fakulteti za modno oblikovanje, čez nekaj mesecev pa je v intervjuju za revijo Paper iskreno spregovorila o svojem boju z odvisnostjo od drog, o samopodobi in duševnem zdravju.

"V življenju nisem imela nobenega namena,"se je spominjala umika iz javnosti, potem ko se je od sedmega leta dalje ukvarjala s profesionalnim igralstvom. "Celo življenje sem delala in potem kar naenkrat nisem imela nič za početi," je nadaljevala in povedala, da je bila zaradi veliko prostega časa ves čas pod vplivom drog. "Postala sem zasvojena in svet je zame postal temačen in žalosten,"je bila iskrena Bynesova, ki pa ji zdaj očitno našla pravo pot.