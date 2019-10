Amanda Knox nad Lady Gaga: Slava ni zapor, zapor je zapor

Amanda dobro pozna občutek, kako je živeti med štirimi stenami, saj je štiri leta po krivem preživela v italijanskem zaporu, zato so jo besede pevke, ki je nastopila v priljubljenem filmu Zvezda je rojena, prizadele in razočarale. Amanda dobro pozna slavo in zapor, zato je pevko postavila na realna tla s tvitom: "Slišim te, ampak zapor je zapor."

Na začetku letošnjega leta je Knoxova sicer prejela približno 21 tisoč evrov, saj je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da je bila po krivem obtožena in ni imela poštenega sojenja, saj naj bi lokalna policija takrat naredila ogromno napak pri iskanju dokazov in zbiranju dokaznega gradiva. Kasneje so aretirali Rudyja Gueda, ki še vedno služi zaporno kazen, a še do danes ni popolnoma jasno, kaj se je tisti dan dogajalo med študenti.

Sicer pa se je Amanda po osmih letih vrnila v Italijo, kjer je sodelovala pri okrogli mizi z naslovom Medijske sodbe."Bojim se, da me bodo znova napadli in pridržali. Strah me je, da bodo nove obtožbe vložene zato, ker sem sploh prišla nazaj in podajam svoja dejstva," je dejala ob prihodu v Italijo.