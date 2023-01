Igralka Amanda Seyfried, ki je pred dnevi prejela zlati globus za vlogo v televizijski seriji The Dropout, je že zaposlena z novim projektom. Pridružila se je igralski zasedbi prihajajočega muzikala Thelma in Louise, ki nastaja po istoimenski filmski uspešnici iz leta 1991. V filmski različici sta nastopili Geena Davis in Susan Sarandon.

Amanda Seyfried bo zaigrala v muzikalu Thelma in Louise, ki nastaja po istoimenski filmski uspešnici iz leta 1991, v kateri sta zaigrali Geena Davis in Susan Sarandon. Po navedbah revije Variety naj bi v muzikalu, o katerem še ni veliko informacij, nastopila tudi Evan Rachel Wood. icon-expand Amanda Seyfried bo zaigrala v muzikalu Thelma in Louise. FOTO: Profimedia O prihajajočem muzikalu se sicer govori že vsaj od leta 2021, že dolgo je znana scenaristka Callie Khouri, ki je skupaj s Haley Feiffer napisala knjigo, znano pa je tudi, da se bo pod glasbo podpisala Neko Case. V čevlje producenta bo stopil Scott Delman. Po informacijah iz leta 2021 naj bi bil za glasbeno priredbo kultnega filma režiserja Ridleyja Scotta iz leta 1991, za katerega je Callie Khouri prejela oskarja za najboljši scenarij, pripravljen tudi gledališki režiser Trip Cullman. Film, ki si je prislužil šest nominacij za oskarja, je znan tudi po tem, da je bil prvi večji projekt Brada Pitta. Amanda Seyfried se je v preteklosti že izkazala z vlogami v najstniški uspešnici Zlobna dekleta, filmski adaptaciji muzikalov Mamma Mia! in Nesrečniki ter uspešnicah Telo lepe Jennifer, Ted in Pisma Juliji.