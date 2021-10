Amanda Seyfried o poporodni depresiji: terapije so predrage in nedostopne

Igralki Amandi Seyfried je sodelovanje pri novem filmu dalo večji vpogled v razumevanje žensk, ki trpijo za poporodno depresijo. Na posebni projekciji filma A Mouthful of Air je nominiranka za oskarja spregovoril o tem, kako težko je materam po porodu najti pomoč, ki jo potrebujejo.

"Lahko najdeš mesta, kjer ti bodo pomagali in se s tabo pogovorili, ampak to je drago, cene so previsoke, to še vedno ni dostopno. Še vedno gre za nekaj, kar se zdi skrito. Vsak film kot ta je pomemben. Povedan je iz zelo, zelo sočutnega zornega kota, iz lika, ki ga igram jaz, zato sem tudi v njem nastopila," je zvezdnica za Page Six izpostavila problem, ki se ga dotika njen film. Drama je posneta po knjižni predlogi, govori pa o ženski iz New Yorka, ki po rojstvu sina trpi za poporodno depresijo in tesnobnimi občutki.