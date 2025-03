Amanda Seyfried objavila video brez ličil in navdušila oboževalce

Igralka Amanda Seyfried je na družbenem omrežju delila video, na katerem je pokazala, kakšna je njena rutina čiščenja kože in kako je videti brez ličil, s tem pa navdušila oboževalce. Zvezdnica, ki je najbolj znana po filmih Mamma Mia!, Zlobna dekleta in Pisma Juliji, je s tem dokazala, da je tudi ona le ženska, ki se spopada z vsakdanjimi skrbmi, kot je nečista koža.

Tudi zvezdnice, kot je Amanda Seyfried, niso imune na nečisto kožo, ki jo pestijo mozolji in rdečica. To je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju TikTok, pokazala 37-letnica, ki je znana po nastopu v franšizi Mamma Mia!, v njem pa razkrila, da se že 20 let bori s perioralnim dermatitisom oziroma kožnim izpuščajem, ki se pojavlja okoli njenih ust in nosnic.

"Morda se sprašujete, kaj je to na njenem obrazu? To je moj ekcem, trpim pa tudi za perioralnim dermatitisom, zaradi katerega sem pri 19. letih začela dobivati izpuščaje," je razkrila v videu, ki ga je posnela v sodelovanju z revijo Vogue, in dodala, da je zadnjih 20 let iskala nasvete pri dermatologih. V videu si je umila obraz in razložila, kako je mogoče zdraviti izpuščaj in ga hkrati prekriti.