Amanda Seyfried po porodu objavila nosečniški fotografiji

34-letnaAmanda Seyfried in 44-letni Thomas Sadoski sta novico, da sta dobila sina, pred dnevi sporočila prek družbenih omrežjih na profilih organizacij INARA in War Child. Par, ki ima že tri leta in pol staro hčerkico Nino, je nosečnost namreč skrival do konca. Zvezdnica filmske uspešnice Mamma Mia pa se je odločila, da bo s svojimi oboževalci in sledilci še vseeno delila utrinke iz obdobja nosečnosti.

Najprej je delila ljubko fotografijo, na kateri se njenega trebuščka dotika prvorojenkaNina, ki je marca dopolnila tri leta. Kasneje pa še fotografijo, na kateri je razgalila svoj trebušček ob svojem možu Thomasu.