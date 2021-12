Amanda Seyfried zaradi covida-19 za praznike ločena od družine

Igralka Amanda Seyfried je pred nekaj dnevi na Instagramu delila žalosten zapis, v katerem je sporočila, da je morala njena družina letošnji božič preživeti ločeno. S štiriletno hčerko Nino sta bili v stiku z osebo, ki je bila okužena s koronavirusom, zato sta morali praznike preživeti v izolaciji brez moža Thomasa Sadoskija in njunega enoletnega sina.

"Ubija me, ker morava biti s hčerko za božič ločeni od njenega očeta in brata. To je je*** čas za izolacijo, a se dogaja povsod po svetu. Močno se trudim v tej situaciji poiskati nekaj dobrega, se privaditi na resničnost in ustvariti lepe trenutke počitnic v hlevu, ampak je**** težko je. Ampak tudi to je v redu," je zapisala v zgodbi na Instagramu in svojim sledilcem zaželela lepe praznike.