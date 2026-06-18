Amanda Seyfried zaradi kritik Charlieja Kirka morala najeti varnostnika

Amanda Seyfried trdi, da je bila zaradi kritike umora Charlieja Kirka prisiljena najeti varnostnika. Zvezdnica filma The Housemaid je v nedavnem intervjuju za britanski GQ dejala, da je njen opis konzervativnega aktivista Charlieja Kirka, za katerega je dejala, da je bil poln sovraštva, sprožil val kritik, zaradi katerih se je na koncu bala za lastno varnost.
"Kot prvo sem upravičena, da izrazim svoje mnenje, in kot drugo, lahko to storim na način, ki ni neprijazen, a je v svetu le veliko strahu, sovraštva in težnje, da je takšne ljudi potrebno utišati, jaz pa sem izkusila delček tega," je dejala in nadaljevala: "Želim si, da se moji otroci počutijo varne, ko izražajo svoje mnenje, čeprav sem se sama znašla na letališču z varnostnikom ob sebi in razmišljala, da je vse skupaj noro."
Kirk je bil ustreljen med enim od svojih govorov, ko se je v sklopu turneje ustavil na univerzi v Utahu. Star je bil 31 let. Čeprav je zvezdnica javno izrazila nestrinjanje z njegovim mnenjem, pa je po njegovi smrti na družbenem omrežju zapisala: "Pozabljamo na človeškost. Lahko sem jezna zaradi sovraštva in rasistične retorike, a se hkrati strinjam, da je bil Kirkov umor grozna stvar. Nihče ne bi smel izkusiti takšnega sovraštva. Ta država žaluje zaradi preveč nesmiselnih in nasilnih smrti. Se lahko vsaj glede tega vsi strinjamo?"
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