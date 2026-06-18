Amanda Seyfried zaradi kritik Charlieja Kirka morala najeti varnostnika

Amanda Seyfried trdi, da je bila zaradi kritike umora Charlieja Kirka prisiljena najeti varnostnika. Zvezdnica filma The Housemaid je v nedavnem intervjuju za britanski GQ dejala, da je njen opis konzervativnega aktivista Charlieja Kirka, za katerega je dejala, da je bil poln sovraštva, sprožil val kritik, zaradi katerih se je na koncu bala za lastno varnost.

Amanda Seyfried FOTO: Profimedia

"Kot prvo sem upravičena, da izrazim svoje mnenje, in kot drugo, lahko to storim na način, ki ni neprijazen, a je v svetu le veliko strahu, sovraštva in težnje, da je takšne ljudi potrebno utišati, jaz pa sem izkusila delček tega," je dejala in nadaljevala: "Želim si, da se moji otroci počutijo varne, ko izražajo svoje mnenje, čeprav sem se sama znašla na letališču z varnostnikom ob sebi in razmišljala, da je vse skupaj noro."