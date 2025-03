Amazon pridobil ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo o Jamesu Bondu

Ustvarjalne pravice nad filmsko franšizo o Jamesu Bondu je pridobilo podjetje Amazon. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se je dalj časa ugibalo, kaj se bo zgodilo s priljubljeno filmsko serijo. Wilson in Broccoli sta kot dediča filmskega producenta Alberta "Cubbyja" Broccolija svojo odločitev objavila na uradni spletni strani Jamesa Bonda v četrtek, potem ko je bila serija filmov v družini več kot 60 let. Dvojec sicer ostaja solastnik franšize.

Producentski dvojec se želi posvetiti drugim projektom, Amazon MGM Studio, ki ima od leta 2022 v lasti 50-odstotni delež, pa bo v prihodnje vodil podjetje, kar po pisanju agencije lahko pomeni, da se franšiza morda sooča z drastičnim preobratom. "Skoraj neverjetnih 60 let je v moji karieri dominiral 007. Zdaj odstopam s položaja producenta filmov o Jamesu Bondu, da bi se osredotočil na umetnost in dobrodelne projekte," je povedal 83-letni Wilson.

Zadnji film o Bondu Ni čas za smrt so premierno prikazali leta 2021. Leta 2022 je tehnološki velikan Amazon kupil MGM Studios za 8,5 milijarde dolarjev (8,1 milijard evrov). S tem je podjetje pridobilo arhiv MGM z več kot 4000 filmi in 17.000 TV-serijami. Del tega je tudi franšiza o Jamesu Bondu, vendar pa je bil doslej "ustvarjalni nadzor" v rokah Broccolija in Wilsona oziroma njunih podjetij Danjaq in EON Productions.

Kot še poroča dpa, oboževalci Jamesa Bonda upajo, da bodo po samo dveh filmih o slavnem agentu v zadnjem desetletju nove dogodivščine 007 pogostejše. Kritiki pa se bojijo, da bi lahko Amazon MGM Studios izkoristil znamko in prenasičil trg. Broccoli in Wilson sicer nista bila na strani televizijskih serij in stranskih filmov, ampak sta zagovarjala, da James Bond ostane posebna kinematografska izkušnja.